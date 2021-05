Empoli, buona... la settima. I numeri della stagione degli azzurri targata Dionisi

Sono i canali ufficiali del club, riprendendo dati statistici curati da Football Data, a evidenziare i sensazioni numeri dell'Empoli, che qualche settimana fa ha festeggiato la settima promozione della storia in Serie A:

L’Empoli ha festeggiato la settima promozione assoluta in Serie A, per altro tutte negli ultimi 35 anni (solo il Lecce – ad oggi – ne ha fatte di più nel medesimo periodo, sommandone 9 in 36 anni esattamente; 7 anche per il Brescia dal 1985/86). Gli azzurri sono saliti, però, per la terza volta in serie A come primi classificati: si tratta della seconda promozione più “precoce” di sempre, successivamente a quella di 3 stagioni fa, che arrivò quando mancavano ancora 4 partite al termine della regular season. L’Empoli nel 1985/86 fu promosso a tavolino, nel 1996/97 grazie all’1-0 di Cremona all’ultima giornata, nel 2001/02 alla penultima giornata seppur perdendo 2-3 ad Ancona, nel 2004/05 alla penultima grazie ad un 1-1 contro l’Arezzo al “Castellani”, nel 2013/14 all’ultima giornata grazie al 2-0 sul Pescara, sempre in casa, nel 2017/18 dopo l’1-1 interno contro il Novara alla quint’ultima giornata.

Prima promozione in assoluto, e quindi in Serie A, per Alessio Dionisi. In questa sua seconda avventura con una squadra cadetta, il tecnico azzurro è riuscito a guadagnarsi il pass per il massimo campionato italiano come migliore della classe, avendo raggiunto la vittoria della Serie BKT 2020/21.

I 73 punti dell’Empoli 2020/21 portano la firma, a livello di reti decisive, di Mancuso (19 punti grazie ai suoi gol determinanti), La Mantia e Moreo (7 a testa), Ricci e Matos (6 ciascuno, come 6 sono i punti conquistati grazie alle autoreti avversarie), Haas, Olivieri e Zurkowski (4 a testa), Casale e Stulac (3 ciascuno), Bajrami (1), oltre a 3 pareggi per 0-0.

Sei giocatori hanno firmato in questo campionato (o eguagliato) il proprio personale record di marcature in singola stagione: Matos ha messo a segno 7 reti (precedente primato a quota 3, raggiunto con la maglia dell’Hellas Verona nella stagione 2018/19, in serie B); Bajrami ne ha siglate 5 (eguagliando le 5 della scorsa annata, sempre con la casacca azzurra, in B); anche Olivieri ha chiuso con un bottino di 5 gol (le prime segnature ufficiali della sua carriera professionistica); Haas si è fermato a 4 (superando la singola marcatura del 2018/19, con la maglia del Palermo); Ricci ne ha siglati 2 (i suoi primi da professionista); infine Casale ha festeggiato il suo primo sigillo da professionista. Per Zurkowski, invece, record “solo” con club italiani: 2 centri nel 2020/21 (il precedente era 1, ottenuto l’anno scorso sempre con l’Empoli, tra i cadetti), ma in Polonia è arrivato fino a quota 3, nel 2018/19 con la maglia del Gornik Zabrze. Infine, last but non least, Leonardo Mancuso: i 20 gol rappresentano il suo record in Serie B, abbattendo i 19 centri al Pescara 2018/19, mentre il suo primato assoluto è di 22, alla Sambenedettese 2016/17, ma in Serie C.

L’Empoli ha calciato 6 rigori in 38 giornate, subendone altrettanti, 3 i “rossi” a proprio favore, 5 quelli contro, 13 i giocatori andati a segno, 11 marcature firmate da subentranti e 13 i punti guadagnati nelle riprese rispetto ai risultati maturati al 45’.

Ventotto le reti firmate nei primi tempi, 40 nelle riprese, con record nel torneo sia nei 15’ iniziali – 9 gol fatti, al pari di Cremonese e Lecce – ed anche nel quarto d’ora centrale della ripresa – 16 marcature dal 61’ al 75’ recuperi inclusi – (primato in questo caso, in solitario).

Le reti subite sono state 35: 18 nei primi 45’ di gara, 17 nelle riprese, ma in questo caso il “top” è raggiunto nei 15’ finali di partita, recuperi inclusi, con 9 gol al passivo.

I record azzurri 2020/21: Empoli formazione in assoluto più vittoriosa della Lega B (19 partite su 38 giornate, come la Salernitana), squadra che ha perso di meno (3 volte), miglior attacco – insieme al Lecce – grazie a 68 reti siglate ed unica squadra della Lega B 2020/21 imbattuta in casa, con ultimo k.o. interno azzurro risalente al 27 luglio scorso, quando il Cosenza vinse 5-1 al “Castellani”; da allora, inclusa la coppa Italia, 21 gare disputate con 13 successi azzurri ed 8 pareggi.

Il periodo migliore stagionale si è verificato dopo la prima delle tre sconfitte (0-2 a Venezia del 1 novembre scorso, in Serie B): la squadra ha reagito mettendo insieme addirittura 28 risultati utili consecutivi nella sola serie cadetta (13 vittorie e 15 pareggi tra la 6° e la 34° giornata), eguagliando il proprio primato storico del 2017/18, quando – nella stagione della precedente promozione – non perse nelle ultime 28 partite della stagione.

Nelle ultime 12 gare interne ufficiali, Empoli sempre a segno: ultimo stop il pareggio del 22 dicembre 2020 contro la Reggiana, 0-0 in campionato. Nelle successive 12 partite ufficiali disputate al “Castellani”, complessivamente siglati 27 centri (media di 2,25 gol-partita); su 21 match stagionali giocati in casa, l’Empoli non ha “bucato” la rete avversaria soltanto in un’altra occasione – oltre alla suddetta contro i granata emiliani – ed ancora una volta l’incontro si è concluso a reti bianche: 0-0 nella sfida con il Monza, datata 3 ottobre 2020, in serie B.

La coppia Mancuso-La Mantia, 31 reti in due (20 + 11) è la più prolifica della Lega B 2020/21, accanto a quella del Lecce, composta da Coda (22) e Stepinski (9).

Empoli formazione fair-play della Lega B 2020/21: “soltanto” 64 ammonizioni in 38 giornate, primato condiviso con il ChievoVerona.