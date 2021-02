Empoli, Corsi: "Fossi un tifoso userei espressioni di basso livello. Col Var avremmo più punti"

Intervistato da Il Tirreno il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della sfida di Ferrara e dei torti arbitrali ricevuti: “Se dovessi parlare da tifoso userei espressioni di basso livello, ma il mio compito è quello di pensare solo ed esclusivamente alla mia squadra, cercando di difenderla al meglio. Non voglio creare alibi anche se è difficile non farsi condizionare dalle ultime tre gare, ma dobbiamo sforzarci di pensare che abbiamo affrontato una delle grandi favorite come l SPAL. - continua Corsi – In 30 anni di carriera non mi era mai capitata una settimana come questa, Mariani è un internazionale ed era dato come uno dei più in forma in questo momento e diventa difficile come possa aver sbagliato completamente valutazione essendo a pochi metri dall’azione. Con il VAR avremmo avuti sicuramente più punti.”