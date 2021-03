Empoli, Dionisi: "Reggina stimolo in più per dimostrare che siamo in salute"

“La Reggina sta facendo bene e ha giocatori forti. Per noi è uno stimolo in più perché vogliamo dimostrare di essere in salute”. Esordisce così Alessio Dionisi in conferenza stampa alla viglia della trasferta calabrese: “Dobbiamo dare prova che ci siamo e vogliamo continuare così. I numeri dicono qualcosa e loro concedono poco e non creano tantissimo, ma se vanno avanti sono difficili da riprendere. Mi aspetto una Reggina chiusa anche se non giocherà di rimessa come fanno molte contro di noi, hanno qualità individuali e buone trame di gioco, dobbiamo essere bravi a non farci sorprendere. Calo fisico? Non sono d’accordo con chi lo dice, tutti noi abbiamo alzato l’asticella e pretendiamo il massimo in ogni gara anche perché ora in tanti ci danno come favoriti, ma i conti si faranno alla fine e dobbiamo andare avanti. - continua Dionisi come riporta Pianetaempoli.it - Damiani col Venezia ha giocato benissimo, è normale che avendo Stulac come competitor devo fare una scelta. Non era facile per lui, do merito a lui e ai compagni. Stulac sta bene, Nikolaou non sarà convocato”.