Empoli, il ko contro il Padova manda la squadra in ritiro fino al match di domenica
Il ko contro il Padova ha ufficialmente iscritto l'Empoli alla lotta per la salvezza in Serie B. Un epilogo stagionale totalmente inatteso per la società toscana, lo scorso anno tornata in cadetteria dopo un triennio in Serie A. Una situazione, questa, che la dirigenza azzurra ha deciso di affrontare usando il pugno duro. Squadra, dunque, in ritiro fino allo scontro diretto contro la Virtus Entella di domenica al 'Castellani'.
Gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Carlo Castellani Computer Gross Arena dopo la sfida di ieri contro il Padova.
La formazione di mister Caserta tornerà in campo domani, martedì 14 aprile, alle ore 15.00 al Sussidiario; mercoledì è in programma una doppia sessione di lavoro alle 10.30 e alle 15.00, mentre giovedì la seduta è fissata alle ore 15.00. Al termine dell’allenamento di giovedì il gruppo raggiungerà il Monteboro Training Center dove resterà in ritiro fino alla gara con la Virtus Entella, in programma domenica 19 aprile alle ore 19.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.
La preparazione proseguirà venerdì e sabato mattina con allenamenti sempre al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena alle ore 11.00.