Empoli, seconda gara di fila in gol per Shpendi. E prima doppietta in stagione
Prima doppietta e seconda partita consecutiva in gol per il numero 11 dell'Empoli Stiven Shpendi.
È lui a mettere a segno il gol del momentaneo vantaggio dei toscani sul Frosinone nell'anticipo della 26ª giornata di Serie B e anche quello del 2-1 al 54'
Per il giocatore albanese questa è solo la seconda volta in stagione in cui riesce a segnare in due match consecutivi in campionato. La prima volta è stata nel mese di ottobre quando andò in rete contro il Sudtirol al 'Druso' nella vittoria per 2-1 e nel turno successivo fra le mura amiche del 'Castellani' contro il Venezia nella sfida terminata 1-1.
L'ultima doppietta, invece, risale al campionato di Serie C 2022/2023 quando con la maglia del Cesena contribuì al successo per 4-0 sulla Virtus Entella.