Empoli, Stefanelli duro: "Il VAR deve spiegarci cosa sta facendo. Caserta non è in discussione"

Dopo la sconfitta contro il Padova, in casa Empoli non mancano tensione e amarezza. Il direttore sportivo Stefano Stefanelli, intervenuto a Radio Lady, ha commentato senza filtri la prestazione e gli episodi della gara.

“Siamo tutti arrabbiati e delusi, era una partita decisiva”, ha dichiarato il dirigente, sottolineando come l’episodio chiave abbia indirizzato il match: “Ci siamo fatti trovare impreparati, in gare così gli avversari mettono sempre qualcosa in più”.

Il tema più caldo resta però quello arbitrale. Stefanelli ha espresso forte perplessità sul mancato intervento del VAR: “Devono spiegarmi cosa stanno facendo. Non è un alibi, ma è assurdo non intervenire su un rigore così evidente”.

Nonostante la rabbia, il direttore sportivo ha invitato alla lucidità: “Dobbiamo stare in silenzio e capire dove migliorare. La preoccupazione c’è, non ci nascondiamo”. Infine, un messaggio alla squadra e all’ambiente: “Serve il supporto dei tifosi, non c’è altro rimedio se non lavorare. Caserta non è in discussione”, ha concluso.