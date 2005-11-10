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Ausilio e il retroscena su Gabigol: "In realtà stavamo puntando Gabriel Jesus..."

Ausilio e il retroscena su Gabigol: "In realtà stavamo puntando Gabriel Jesus..."TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
Oggi alle 14:48Serie A

Fra i tantissimi temi toccati dal direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio all'interno del podcast Supernova c'è anche un curioso retroscena sull'arrivo in nerazzurro del brasiliano Gabigol:

"Era il periodo in cui arrivò Suning ma non con quella struttura che ha permesso, con il figlio Steven Zhang, di far crescere l'Inter. In quel periodo eravamo in una fase di conoscenza, in cui c'era un via vai di persone tra avvocati, funzionari, amministratori cinesi e agenti molto influenti stranieri. Con onestà dico che in quel periodo feci molta fatica a rimanere perché non riuscivo a fare il mio lavoro come avrei voluto. Noi quell'anno puntammo Gabriel Jesus, che poi andò al Manchester City. Poi ci ritrovammo senza un Gabriel e qualcuno - non l'area sportiva - propose di prendere l'altro…".

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