Empoli, testacoda con l'Entella. Dionisi: "Abbiamo tutto da perdere? No, c'è da guadagnare"

“In vista di domani non dobbiamo soffermarci sulla classifica; sappiamo tutti quanto è difficile ottenere un risultato positivo, l’abbiamo visto martedì col Pordenone quando tutto sembrava mettersi per il meglio e la gara è stata ugualmente difficile, sbloccandosi solo alla fine. Dobbiamo pensare solo alla gara di domani, consapevoli che ogni gara va giocata al meglio. Dobbiamo e vogliamo fare il massimo: non abbiamo l’obbligo di vincere ma il dovere di fare del nostro meglio e credo che si facciamo prestazione potremo dare continuità come fatto fino a oggi": così, alla vigilia della gara, il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi.

La sfida che attende l'Empoli sulla carta può sembrare semplice, al "Castellani" arriverà l'Entella, fanalino di coda della graduatoria. Ma il tecnico azzurro, come si evince dai canali ufficiali del club, predica calma: "Niente da guadagnare e tutto da perdere? Non sono d’accordo perché abbiamo tanto da guadagnare. Quella di domani è la partita più importante a oggi perché è la più vicina e può permetterci di dare ancora continuità; allo stesso tempo è un attimo perdere certezze e non dobbiamo farci trascinare dagli eventi. Come detto dobbiamo affrontare la sfida al meglio, rispettare gli avversari e non soffermarci su un episodio positivo o negativo ma andare avanti fino alla fine”.

Sulla partita: “L’Entella verrà a giocarsela con le sue armi, cercando di metterci in difficoltà e di ottenere un risultato positivo. Noi non dovremo dimenticare l’andata, quando nel primo tempo abbiamo concesso tanto, andando meritamente sotto. E questo domani non dovrà ripetersi. L’Entella viene da risultati positivi fuori casa, ha pareggiato a Lecce e Ferrara e dobbiamo ancor più rispettarla. Per caratteristiche e sistema di gioco non credo che l’Entella verrà a difendere lo zero a zero; mi aspetto una gara che saremo noi a fare ma allo stesso tempo loro non la subiranno solamente perché hanno singoli di qualità. Mi aspetto una squadra che verrà qua a cercar ei capitalizzare le occasioni che avrà e altrettanto dovremo far noi, cercando di sfruttare quelle che ci saranno concesse. Entella chiuso? Tante squadre contro di noi sono attendista, altre giocano a viso aperto. Noi dovremo pensare solo a noi stessi, avendo comunque una strategia a seconda come andrà ad affrontarci l’Entella, alle condizioni e al tipo di partita che faranno. Dovremo andare in campo per dimostrare che il nostro percorso non è finito e possiamo ancora far molto”.

La nota conclusiva va alla squadra: “La squadra sta bene chi ha giocato di più può avere un pizzico di stanchezza ma anche maggior consapevolezza. Ho la fortuna di poter scegliere tra tanti giocatori che stanno bene e le valutazioni le farò fino a domani per decidere chi andrà in campo. E questo lo reputo positivo perché tanti ragazzi meritano di giocare. Tornando alla gara di domani, ogni partita deve essere un’occasione di crescita: sappiamo che quando affrontare squadre che vanno in campo con un determinato atteggiamento può essere svantaggioso ma come ho già detto non abbiamo l’obbligo di vincere quanto quello di fare il massimo. E spesso siamo stati bravi a far coincidere il nostro massimo con prestazioni che hanno portato il risalto, anche in gare che qualcuno può vedere come mezze sconfitte siamo stati bravi a non perder e dare continuità. La gara di domani potrà forse essere simile ad altre già affrontate ma il nostro pensiero deve essere quello di dimostrare per primi a noi stessi e, rispettando l’avversario e i valori che l’Entella ha, andare in campo per dare il massimo”.