Entella, Chiappella: "Numeri dalla parte del Venezia? Sì, ma noi in casa abbiamo sempre fatto bene"

Una sconfitta, quella patita a Pasquetta contro il Mantova, che ha fatto male non solo nella testa ma anche nell'umore della Virtus Entella, chiamata ora all'esame Venezia. Del match della 34ª giornata del campionato di Serie B ha quindi così parlato il tecnico dei Diavoli Neri Andrea Chiappella: "Sì, una sconfitta così può fare male nella testa, ma questo fa parte del percorso, e come ci ripetiamo da diverso tempo a questa parte il percorso è fatto di alti e bassi, vittorie e sconfitte: in questo caso di tende più a sottolineare i demeriti di chi perde piuttosto che i meriti di chi vince, ma vincere in questo campionato non è facile, il livello di qualità e difficoltà è elevato. Bisogna riflettere e analizzare cosa non è andato bene, ma poi va messo da parte perché dobbiamo abbiamo una gara importante".

A Chiavari arriverà la capolista, che in trasferta non perde da novembre: "I numeri sono sicuramente dalla parte del Venezia, ma i numeri dicono anche noi in casa abbiamo sempre fatto ottime prestazioni. Dovremmo quindi essere bravi a sfruttare il fattore campo e trovare nella solidità, nell'entusiasmo e nel coraggio le virtù per affrontare la squadra che ha dimostrato di essere la migliore, allenata da un tecnico che starebbe venissimo anche in Serie A. Ma noi proveremo a fare punti".

Conclude con una nota alla rosa: "Le ultime due settimane ci hanno dato la possibilità di allenarci con più continuità, a differenza di quanto accaduto prima dove c'era qualche acciacco di troppo: la continuità ci dà modo di alzare la qualità della condizione, e questo ci tornerà comodo da qui alla fine".