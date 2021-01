Entella-Cosenza, le formazioni ufficiali: Gerbo titolare, panchina per Trotta

Al via alle 14:00 la sfida della 20^ giornata del campionato di B tra Entella e Cosenza, che si affronteranno a Chiavari.

In casa ligure fa rumore l'assenza di De Luca, con l'attacco affidato al tandem Brunori-Capelli supportati da Schenetti, mentre non esce dall'infermeria Paolucci: il ruolo di play è quindi nuovamente affidato a Brescianini, che agirà in mezzo con Koutsoupias e Nizzetto, a sorpresa rispetto al possibile ballottaggio tra Mazzocco e Settembrini. Al centro della difesa, con Poli preferito a Pellizzer, rientra Chiosa dalla squalifica.

Sul fronte opposto, prima convocazione per Gerbo e Trotta, ma solo il primo parte titolare prendendosi la corsia destra del campo. Panchina per l'ex Frosinone, e attacco con Carretta-Gliozzi e Tremolada a loro supporto sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali:

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Coppolaro, Chiosa, Poli, Costa; Koutsoupias, Brescianini, Nizzetto; Schenetti; Brunori, Capello

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Vera; Tremolada; Carretta, Gliozzi.