Entella, Gozzi sulle critiche a Dg e Ds: "Non cambio la mia squadra dirigenziale per i risultati"

Nella lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ha parlato anche delle tante critiche piovute nei confronti del Dg Matteo Matteazzi e del Ds Matteo Superbi: "Io non sono social, ma mi raccontano di critiche anche dure nei confronti dei nostri direttori e non sono d’accordo. Questo management è lo stesso che ha portato l’Entella in serie B partendo dall’Eccellenza. Sono gli stessi dirigenti che hanno creato una struttura societaria di assoluto livello che molti presidenti mi invidiano e ci hanno permesso di vedere giocatori del calibro di Caputo e Zaniolo, per citarne solo due. Matteazzi e Superbi sono persone con un grande attaccamento alla causa, dirigenti seri e onesti. Poi ovviamente si commettono degli errori, ma questo avviene in tutti gli ambiti lavorativi. All’Entella non funziona come in molte altre società: io non cambio la mia squadra, composta da loro e da tutti i responsabili delle diverse aree, in nome solo del risultato sportivo. E comunque il responsabile principale di ogni decisione sono io, e come sempre quando le cose vanno male me ne assumo tutto il carico”.