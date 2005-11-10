Ufficiale Entella, proseguono i rinnovi: oggi prolunga Del Frate. Nuova scadenza fissata al 2028

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ora arriva anche l'ufficialità: Federico Del Frate ha rinnovato il proprio contratto con la Virtus Entella, e con i Diavoli Neri sarà dunque ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Nuova data di scadenza contrattuale, fissata al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota della società:

"Proseguono i rinnovi di contratto in casa Entella. Dopo i prolungamenti di Parodi, Bariti e Marconi, è ufficiale anche il rinnovo di Federico Del Frate.

Il portiere biancoceleste si appresta a vivere la sua terza stagione con la maglia dell’Entella, forte di un lungo cammino che lo ha reso uno dei punti di riferimento del gruppo.

Delfra ancora con noi".

Fanno dunque seguito, sempre ai canali ufficiali dei biancocelesti, le sue prime parole dopo la firma: "Sono felice e orgoglioso di continuare il mio percorso con questa società. Ho percepito grande fiducia da parte del club e sono davvero entusiasta di essermi guadagnato la possibilità di continuare. Qui ho costruito legami forti, rari nel mondo del calcio, e sono certo che tutti insieme, anche nella prossima stagione, venderemo cara la pelle".