Ufficiale Padova, il giovane Antonello giocherà ancora alla Luparense: confermato il prestito

Dopo le dieci presenze nella seconda metà della scorsa stagione per Andrea Antonello, esterno sinistro classe 2005 c'è la permanenza per un altro anno alla Luparense in Serie D. Lo comunica il Padova proprietario del cartellino del giovane calciatore.

"Il Calcio Padova informa che è stato formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe 2005 Andrea Antonello alla Luparense Football Club fino al 30 giugno 2027".

Questo invece il comunicato della Luparense con le parole del giocatore:

Il difensore classe 2005, Andrea Antonello, farà parte della rosa della Prima Squadra della Luparense Football Club anche per la stagione sportiva 2026/2027.

Queste le dichiarazioni di Antonello in merito: “Ho sentito sin dal mio arrivo grande fiducia da parte di tutto l’ambiente, venivo da un periodo complicato sia fisicamente che mentalmente e la Luparense ha creduto in me. Ho lavorato duramente in questi mesi per farmi trovare pronto, mi aspetto una grande stagione, questo club e il suo Presidente ambiscono a traguardi importanti e abbiamo il dovere di provarci”.