esclusiva Falcone fermato un turno per blasfemia, l'agente: "Squalifica ingiusta, c'è il video"

Il Cosenza sta lottando strenuamente alla ricerca di punti salvezza per mantenere la Serie B, e nonostante il successo per 3-0 sul Pescara dell’ultimo turno ha dovuto fare i conti con una brutta notizia arrivata dal Giudice Sportivo, che ha fermato per un turno il portiere Wladimiro Falcone, reo di aver bestemmiato nella vittoria di ieri. Una squalifica che ha fatto infuriare il suo procuratore, Giulio Meozzi, che spiega in esclusiva ai nostri microfoni l’accaduto: “Io so quanto ci tiene, lo conosco ormai da quando ha quattordici anni e come si sta sentendo adesso. La squalifica è totalmente incomprensibile, c’è un video che gira tratto dalla televisione, e si sente come dica chiaramente zio porco e zio cane. Si sente chiaramente come non abbia bestemmiato: la squalifica mi lascia e ci lascia veramente amareggiati, anche perché quel tipo di cosa non fa parte in assoluto del suo modo di essere”. Se le cose non dovessero cambiare (il tempo per eventuali ricorsi però pare assai poco, essendo martedì alle 14) il Cosenza dovrà fare a meno del suo portiere in casa della capolista Empoli.