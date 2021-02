esclusiva Marelli e le polemiche in B: "Il problema non è la qualità ma l'assenza del VAR"

vedi letture

Non si discute di questioni arbitrali solamente in Serie A. Anche nel campionato cadetto, fra le recriminazioni dell'Empoli capolista, e le discussioni in merito al rigore decisivo in Reggiana-Ascoli, i tempi non mancano. Per questo motivo la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha interpellato l'ex arbitro Luca Marelli:

Marelli, nelle ultime settimane si sono lamentate società come Empoli, Ascoli e Pordenone. Che valutazione ne dà?

"Credo che il ragionamento sia decisamente semplice. Il calcio attuale è estremamente veloce, sia in A che in B, e dunque il VAR è uno strumento assolutamente imprescindibile. Non è un problema di qualità, ma di tecnologia a disposizione delle squadre arbitrali. La riprova ci arriva da Inter-Lazio e la chiamata del fuorigioco in occasione del secondo gol nerazzurro. È stato necessario l'intervento del VAR per risolvere la situazione e in Serie B questo non sarebbe possibile".

Non è un caso che la Lega di Serie B si lamenti della mancata introduzione del VAR per il girone di ritorno a causa delle carenze di organico dell'AIA.

"Detto che l'inserimento dello strumento tecnologico a metà stagione, a mio avviso, avrebbe dato vita a due campionato ben diversi, è chiaro che Nicchi abbia fatto un errore di programmazione a cui occorrerà porre rimedio il più velocemente possibile".

In quest'ottica la riunificazione della CAN A con la CAN B può essere un elemento importante

"Anche qui Nicchi aveva commesso l'errore di separarle, ma fortunatamente ha risolto".

Dalla CAN C sarà possibile pescare nuovo direttori di gara per implementare tale organico?

"Con la nascita del centro VAR a Coverciano penso che la soluzione migliore sarebbe quella di allargare la base di VAR Pro con ex direttori di gara che sappiano portare la loro esperienza a servizio dei colleghi ancora presenti in campo. Calvarese o lo stesso designatore di C Damato sarebbero degli eccellenti innesti".