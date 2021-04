esclusiva Salernitana Covid free, il ds Fabiani: “Così preveniamo i contagi”.

In casa Salernitana le regole anti Covid sono chiare: addetti ai lavori e chiunque debba recarsi nelle strutture del club deve esibire un tampone negativo recente. “Qualche settimana fa parlando con un assessore di Salerno che voleva venire a vedere la partita, mi ha esibito il tampone e così abbiamo pensato a questo sistema. Un’idea che da un anno e mezzo di esperienza per contrastare la pandemia. Con la prevenzione a monte facendo tamponi abbiamo impedito il diffondersi del contagio. Ad ogni cittadino non costa nulla fare un tampone per prevenire”, spiega il direttore sportivo del club, Angelo Fabiani.

Il vostro sistema potrebbe applicarsi anche ad altre categorie.

“Vanno bene i vaccini e la campagna. Però ritengo che se mettiamo in atto lo stesso protocollo in tutte le altre filiere possiamo limitare il contagio. Non si venga a dire che sia difficile fare un tampone: ogni ente può dotarsi di un kit di test rapidi e farli ad un proprio dipendente. E per i semplici cittadini esistono migliaia di laboratori e presidi vari. Così ogni volta che si prende un asintomatico positivo gli si impedisce di contagiare altri. Per scrupolo abbiamo fatto dei test rapidi al gruppo della Primavera fuori dal protocollo e abbiamo individuato due positivi a cui non abbiamo dato il tempo di contagiare gli altri”.

Prevenzione Covid anche per le trattative di mercato. Un agente che vuole parlare con la Salernitana in sede deve esibire il tampone...

“Chi vuole venire in casa nostra deve esibire un tampone negativo recente. Parlo a ragion veduta: alcuni addetti ai lavori avviando questa procedura di screening sono risultati positivi. Tra centri clinici e presidi vari ci sono tantissimi luoghi dove poter fare i tamponi. Così possono limitarsi i contagi di persone ignare di avere il virus. Con una buona prevenzione il Paese può ripartire in ogni settore nell’attesa dei vaccini. Bisogna essere responsabili. Ci vuole alto senso civico al di là dei nostri governanti che emanano zone che sembrano un semaforo. Ogni italiano è dotato della propria intelligenza e il senso civico impone di utilizzare le precauzioni del caso. Non basta una semplice mascherina... ogni cittadino deve avere un po’ di amor proprio. Se vado nel mio spogliatoio sono più tranquillo e non vivo con la fobia del Covid. Se un agente viene da me non so che giro ha fatto prima, quindi pretendo che esibisca un tampone negativo. Devo preservare impiegati, calciatori e tutti”.

Si può parlare di Salernitana Covid free?

“Vi porto un altro esempio: quando ci è tornato un giocatore dalla Nazionale gli abbiamo fatto un tampone non richiesto ed è risultato positivo. Questo serve per la sicurezza dei calciatori e dei familiari. Il problema non sono i calciatori ma il mondo esterno dove lo prendono. E quindi sottoporsi al tampone è una questione di buon senso”.

La UEFA vuole vaccinare tutti i calciatori che giocheranno l’Europeo.

“Va bene la vaccinazione ma il problema non è dei calciatori e degli staff tecnici. Noi facciamo due tamponi rapidi a settimana e quello da protocollo: da lì non si sfugge. Il problema non viene dal nostro mondo ma dall’esterno. Per quanto mi riguarda se ti presenti con un tampone negativo non ci sono problemi per entrare nelle nostre strutture. Facendo questo screening si eliminano tanti problemi. È opportuno vaccinare tutti, ma intanto facciamo uso della prevenzione”.

Uno sguardo al campo: un punto dal Lecce, la promozione diretta è un obiettivo concreto.

“Viviamo tutte le partite con la stessa intensità. Vogliamo ottenere il massimo, abbiamo cinque partite da vivere con grande entusiasmo”.