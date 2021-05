esclusiva Tosto: "Per me doppia soddisfazione. Dopo l'Empoli anche la Salernitana in A"

Doppia "promozione" per Vittorio Tosto. Da ex empolese ed ex della Salernitana, l'ex terzino festeggia il ritorno delle due squadre in A. E a Tuttomercatoweb.com dice: "E' una grande gioia per la città di Salerno. Festeggeranno un mese di fila. Se lo meritano. Sto sentendo una marea di amici ed è una contentezza unica". Che campionato è stato?

"Ho visto un grande Empoli che ha stradominato il campionato, la Salernitana è stata la sorpresa, ci ha creduto e sono davvero felice. L'Empoli e la Salernitana sono le squadre in cui ho giocato di più. Sono legato agli azzurri dove gioca anche mio figlio e sono legato a Salerno dove c'è un pure un club intitolato a mio nome. Tifavo perchè venissero in A". I meriti di Castori?

"Se la meritano tutti questa promozione. La città di Salerno non ha mai abbandonato la squadra e rivedere la Salernitana in A fa bene al calcio". Lotito dovrà cedere per il club...

"Questo sarà un tema che poi verrà affrontato ma ora è il momento della gioia e io mi godo il successo. Di sicuro la Salernitana è in serie A".

