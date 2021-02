esclusiva Venezia, Forte si laurea: "E a fine anno voglio la ciliegina sulla torta..."

"Se mi permetti, vorrei aggiungere anche un ciliegina sulla torta a fine stagione, sarebbe il top: non dico quale è, non perché sono scaramantico, ma perché tanto tutti avete capito cosa intendo. A ogni modo si, è stato un anno fantastico per me, e ho iniziato il 2021 su quella falsariga: sono felice": così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante del Venezia Francesco Forte.

Un anno particolare per lui quello che va dal febbraio 2020 al febbraio 2021: prima la nascita del figlio, poi il terzo posto nella classifica cannonieri dello scorso campionato, il passaggio al Venezia e i risultati col club, l'attuale secondo posto nella classifica marcatori e ieri la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "Niccolò Cusano" con una tesi sul Rapporto di Lavoro del Calciatore Professionista. Unica nota storta, la netto del Covid-19, la retrocessione del passato torneo della Juve Stabia.

Intorno ai calciatori ancora tanti pregiudizi, e fa notizia la laurea. Lavoro e famiglia, come è stato il dover conciliare tutto?

"L'università è stato un impegno difficile da portare avanti, ma io volevo terminare il percorso, anche se il calcio e il figlio erano le priorità: ho concluso gli studi un anno fuori corso, ma volevo conseguire questo traguardo, con la forza di volontà si può far tutto. Anche perché per me lo studio rappresentava un obiettivo importante".

Un obiettivo che ti apre anche strade future: stai già pensando a cosa fare una volta appese le scarpette al chiodo?

"Per il momento penso solo a fare il calciatore e ad arrivare più in alto possibile, sono concentrato sulla carriera calcistica, poi più avanti vedremo, anche se comunque rimanere nel calcio non mi dispiacerebbe. Di sicuro c'è che vorrei una strada che mi dia tante soddisfazioni come quella attuale. Ma è presto per parlarne: io continuo solo a studiare e a tenere un buon livello culturale, cercando di aggiornarmi il più possibile su tutto".

A proposito di aggiornamenti, la pandemia non dà tregua. Dal tuo punto di vista, come ha inciso tutto ciò sul calcio, e come inciderà ancora?

"Quel che è accaduto è unico, e non c'è nulla da cui prendere spunto per ripartire. Si andrà sicuramente incontro a molte riforme, ma sono certo che dopo questo momento di crisi, con tempo e pazienza, ripartiremo, non solo nel calcio. Tornerà tutto sui livelli antecedenti alla pandemia, probabilmente anche su livelli più alti".

Livelli alti che sta avendo adesso il tuo Venezia...

"Per noi parlano i numeri, sono molto soddisfatti di quanto fatto finora sia a livello personale che di squadra. Ma non dobbiamo cullarci, dobbiamo sempre mantenere alta la concentrazione ed evitare voli pindarici, è necessario guardare di settimana in settimana: ora pensiamo all'Entella, questo torneo ha insegnato che di facile e scontato non c'è nulla".

Nel mercato di gennaio il tuo nome ha scatenato rumors, ma tu sei rimasto sempre concentrato: perché la scelta di proseguire con i lagunari?

"Si, io sono sempre rimasto concentrato sul Venezia perché quando sono arrivato qua avevo un preciso obiettivo, e gli obiettivi si raggiungono solo portando a termine le cose: i playoff possiamo raggiungerli, e io voglio farlo. E mi interessava solo quello, sono più che felice di esser rimasto, anche perché mi trovo in un top club che trasmette valori e senso di appartenenza".