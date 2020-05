focus Scadenza 30/06: la situazione contrattuale delle venti squadre di Serie B

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

TuttoMercatoWeb.com ha analizzato la situazione delle 20 società cadette:

