Frosinone, Kastanos: "Mi adatto a quel che chiede Nesta. Juve? Spero di tornarci un giorno"

Il centrocampista del Frosinone Grigoris Kastanos ha parlato nel corso della trasmissione "Bordocampo Serie B" su Teleuniverso della sua esperienza con il club ciociaro e del suo passato alla Juventus: “Quest’anno ho giocato un po' in tutte le posizioni di campo, mi adatto a quello che chiede il mister e devo dire che il 3-5-2 mi piace anche se è nel 4-3-3 che le mie caratteristiche vengono esaltate maggiormente. Nesta è una bravissima persona a livello umano ed è un onore ascoltare ogni giorno i suoi consigli, mi sembra un sogno averlo come allenatore dopo averlo ammirato alla tv. - continua Kastanos come riporta Tuttofrosinone.com - la Juventus? Credo che sia il sogno di tutti giocare con quella maglia, io ho anche esordito in Serie A con i bianconeri ai tempi di Allegri e devo dire che la sera prima di quella sfida non ho dormito un secondo per l’emozione. Poi giocare accanto a campioni come Ronaldo o Chiellini ti dà qualcosa in più e quando sei lì è impossibile non ascoltare i loro consigli. Allegri? Per me è uno dei migliori allenatori anche non c'è bisogno che lo dica io. Spero che un giorno potrò tornare in bianconero per giocarmi le mie chance".