Frosinone, la prima grana di Grosso è l'attacco: in cinque hanno segnato meno del solo Coda

Una delle priorità del neo tecnico del Frosinone Fabio Grosso sarà quello di rivitalizzare un attacco che ha faticato moltissimo in questi primi tre quarti di stagione. La squadra gialloazzurra infatti è il sesto peggior attacco della Serie B con appena 28 reti all’attivo, meno anche di due squadre come Reggina e Cremonese che al momento sono dietro ai ciociari in classifica. Pochi, troppo pochi, per pensare di poter puntare ai play off, ma forse anche per essere al sicuro dal ritorno delle squadre che seguono in classifica il Frosinone.

Il miglior marcatore della squadra al momento è Andrija Novakovich con sette reti, seguito da Piotr Parzyszek con quattro e Pietro Iemmello, arrivato solo nel mercato invernale a quota tre. Tutto l’attacco, tenendo conto anche di Rohden che ha giocato spesso a ridosso delle due punte, ha segnato in totale 18 reti (lo svedese e Ciano sono infatti a quota due), meno di quanto abbia fatto finora il capocannoniere della cadetteria Massimo Coda, che guarda tutti dall’alto coi suoi 20 centri stagionali.