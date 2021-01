Frosinone, Nesta: "Dobbiamo recuperare al meglio tanti giocatori". I convocati: c'è Tabanelli

vedi letture

“L’importante è recuperare al meglio della condizione tutti i giocatori a disposizione, in modo da avere anche maggiori rotazioni dentro la partita. L’ultimo periodo è stato duro, ma non deve essere preso come una scusante. Qualunque squadra in queste condizioni avrebbe subito un calo di rendimento”. Così Alessandro Nesta ha parlato del difficile momento in casa Frosinone. Sono 24 i convocati per la sfida contro l’Empoli di domani contro cui mancherà ancora Ciano. Presente invece Tabanelli al centro di diverse voci di mercato. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bardi, Iacobucci, Trovato

Difensori: Szyminski, Zampano, Brighenti, Curado, Ariaudo, Salvi, D’Elia, Capuano, Giordani

Centrocampisti: Gori, Tribuzzi, Vitale, Boloca, Tabanelli, Kastanos, Carraro, Rodhen, Maiello

Attaccanti: Novakovich, Parzyszek, Millico