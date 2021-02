Frosinone-Pescara 0-0, le pagelle: bene le difese, in ombra Galano e Novakovich

Queste le valutazioni date a Frosinone-Pescara: gara finita 0-0.

FROSINONE-PESCARA 0-0

FROSINONE

Bardi 6,5 – Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa, ben protetto dalla linea difensiva. Poco dopo l’intervallo, si oppone alla grande ad Odgaard nell’unica occasione pescarese del match.

Brighenti 6,5 – Limita al meglio le azioni offensive del Pescara che vengono sviluppate dalla sua parte. In qualche occasione, si spinge anche in avanti rendendosi pericoloso. (Dall’81’ Ariaudo s.v.)

Szyminski 6,5 – Guida molto bene la difesa del Frosinone, prevalendo in molti duelli con chi si presenta nell’area ciociara.

Capuano 6,5 – Contribuisce a non far arrivare nessuna conclusione dalle parti di Bardi nel corso del primo tempo.

Salvi 6,5 – Spinge con sempre maggiore costanza sulla corsia di destra, mettendo in mezzo un paio di palloni interessanti e provandoci anche su punizione.

Rohden 6 – Il più intraprendente del trio di centrocampo, che parte in mediana per poi proporsi in avanti fungendo praticamente da attaccante aggiunto. (Dal 64’ Boloca 5,5 – Nel finale spreca il gol del k.o. mandando fuori a porta sguarnita)

Maiello 6,5 – Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, nella ripresa prende in mano la squadra e fa enormemente la differenza in entrambe le fasi.

Kastanos 6 – Molto importante in fase di recupero palla e anche nello sviluppo dell’azione, per come si butta negli spazi facendo soffrire la difesa pescarese. Si vede meno nel secondo tempo. (Dall’81’ Gori s.v.)

Zampano 6 – Poco coinvolto nella manovra offensiva, si fa notare solo nel finale del primo tempo con un cambio di gioco che pesca Rohden in area. Spinge di più nella seconda parte del match. (Dall’81’ L.Vitale s.v.)

Iemmello 5,5 – Il più pericoloso della squadra di Nesta nel primo tempo, con un tiro deviato in angolo da Fiorillo e un colpo di testa finito fuori. Viene contenuto sempre meglio dai difensori avversari.

Novakovich 5 – Al di là di qualche sponda per i compagni, fatica ad incidere negli ultimi metri. (Dal 64’ Parzyszek 5,5 – Il suo ingresso in campo non coincide con un numero maggiore di palle gol per il Frosinone)

PESCARA

Fiorillo 6 – Poco impegnato nel primo tempo, si fa trovare pronto su una conclusione da fuori area di Iemmello. Nel finale rischia di sciupare tutto, ma Boloca non sfrutta il suo errore.

Drudi 6,5 – Scelto dal primo minuto da Grassadonia, ripaga la fiducia del mister con una prova solida a protezione dell’area. (Dal 67’ Guth 6 – Sostituisce al meglio il compagno, contribuendo alla prova coriacea del Pescara)

Scognamiglio 6,5 – Regge bene l’urto con due clienti scomodi come Iemmello e Novakovich, limitando molto la loro pericolosità.

Bocchetti 6,5 – Pur rimediando un’ammonizione già nel corso del primo tempo, non si risparmia nelle chiusure difensive.

Bellanova 5,5 – Sulla sua corsia deve fronteggiare Zampano, che nel primo tempo non spinge con eccessiva continuità. Nonostante questo, si vede poco in avanti e prosegue su questo trend anche nella ripresa.

Dessena 6 – Tra i giocatori abruzzesi che si propongono maggiormente in avanti, senza però creare grossi problemi alla retroguardia ciociara.

Busellato 6 – Si abbassa per prendere palla dai difensori e avviare la manovra, ma non lo fa con la necessaria velocità. Decisamente meglio in fase d’interdizione.

Tabanelli 6 – Più sostanza che qualità da parte sua nella zona nevralgica del campo. (Dal 74’ Machin 6 – Porta intraprendenza a livello offensivo nella fase decisiva del match)

Masciangelo 6 – Si fa notare molto per alcune chiusure difensive, ma non per come accompagna l’azione sulla sinistra.

Galano 5 – Fatica ad entrare nel gioco, galleggiando tra le linee senza riuscire ad incidere. (Dal 67’ Capone 5,5 – Pochi spunti per il talento scuola Atalanta da quando entra in campo)

Odgaard 5,5 – Troppo isolato in avanti, viene servito poco e male dai compagni. Ad inizio ripresa ha una palla gol, ma viene stoppato da Bardi. (Dall’89’ Maistro s.v.)