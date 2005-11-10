Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie B

Da Hellas-Catanzaro a Samp-Arezzo: le formazioni ufficiali della 7ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
La settima giornata di Serie B inizia questa sera con la sfida del 'Bentegodi' fra Hellas Verona e Catanzaro per poi chiudersi domenica sera (ore 19:30) con l’Arezzo che sarà di scena al 'Ferraris' in casa della Sampdoria.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 7ª GIORNATA
Venerdì 16 ottobre
Ore 20:30 - Hellas Verona-Catanzaro
Hellas Verona (4-3-3): Perilli; Zappa, Calabrese, Dawidowicz, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Bernade; Livramento, Mosquera, Sarr. Allenatore: Baroni.
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Mosti, Petriccione, Giovane, Di Francesco; Iemmello. Pecorino. Allenatore: Gorgone.
Sabato 17 ottobre
Ore 15:00 - Benevento-Vicenza
Ore 15:00 - Carrarese-Modena
Ore 15:00 - Padova-Virtus Entella
Ore 17:15 - Mantova-Palermo
Ore 19:30 - Pisa-Cremonese
Domenica 18 ottobre
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 17:15 - Cesena-Avellino
Ore 19:30 - Sampdoria-Arezzo