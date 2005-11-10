Hellas Verona, tegola Bradaric in difesa: infortunio alla caviglia sinistra per il terzino
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 14:02Serie B
autore Tommaso Maschio
12.10.2026 14:02Serie B
Trauma distorsivo con lesione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra per il terzino che si è infortunato contro il Modena
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Brutte notizie dall'infermeria per l'Hellas Verona dopo la sconfitta di ieri contro il Modena. Il terzino Bradaric infatti si deve fermare per un problema alla caviglia che sarà valutato ulteriormente in seguito per capire gli esatti tempi di recupero che - per casi come questo - possono andare da alcune settimane fino a quattro mesi nei casi più gravi, che richiedono anche l'intervento chirurgico.
La nota dell'Hellas Verona su Bradaric
Hellas Verona FC comunica che il calciatore Domagoj Bradaric, durante il match giocato domenica contro il Modena, ha riportato un trauma distorsivo con lesione capsulo-legamentosa della caviglia sinistra.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.
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