Verona, Bradaric: "Dobbiamo vincere, questa partita è fondamentale per noi"
Domagoj Bradaric, difensore del Verona, ha parlato a DAZN, prima della sfida con il Parma. Le sue parole: "Contro il Lecce non abbiamo fatto una buona partita e poi questa settimana abbiamo lavorato tanto. Per noi questa partita è fondamentale, quindi dobbiamo vincere".
