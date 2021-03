Come stanno andando: Cremonese, Carnesecchi è una sicurezza. Con ben 5 claen sheet

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Marco Carnesecchi alla Cremonese: nonostante la concorrenza – l’esperto Alfonso e il giovane Zaccagno – il portiere dell’Under 21 ha trovato subito una maglia da titolare e non l’ha più lasciata, se non per una gara in cui era squalificato, dando grande sicurezza alla retroguardia di una squadra che sta trovando continuità dopo l’arrivo di Pecchia. Il tecnico lo ha voluto e lui sta ripagando la fiducia come testimoniano gli appena dieci gol subiti in 12 presenze e le cinque volte in cui è uscito dal campo mantenendo la porta inviolata. Prestazioni che gli hanno permesso di conquistare anche la maglia da titolare con gli azzurrini impegnati in questi giorni nelle qualificazioni all’Europeo di categoria.

Nome: Marco Carnesecchi

Presenze: 12

Gol subiti: 10

Gare con porta inviolata: 5

Punti a Partita: 1,75