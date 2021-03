Come stanno andando: Sorensen a Pescara, l'esempio perfetto della stagione del Delfino

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Frederik Sorensen al Pescara - Dopo la fine dell'avventura al Colonia il centrale danese ha scelto il Delfino per tornare in Italia dove si è svolta gran parte della sua carriera. Il rendimento in Abruzzo, però, non è stato certamente positivo. Chiaramente non solo per colpa sua. L'ex difensore della Juve, infatti, è sceso in campo in cinque occasioni incappando in altrettante sconfitte con un undici gol al passivo. La situazione critica della squadra affidata ora a Gianluca Grassadonia, come detto, ha origini ben lontane dalle scelte dei giocatori nel mercato di gennaio, ma chi è approdato all'Adriatico nella sessione invernale non è mai riuscito a fare la differenza. Sorensen compreso.

Nome: Frederik Sorensen

Presenze: 5

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 0