Corriere dello Sport: "Una Salernitana perfetta, Castori sale con Djuric"

Tre punti dal Venezia capolista, uno dal Monza secondo in classifica. Con il successo di ieri sul campo della Cremonese, la Salernitana compie un balzo importante rimanendo in scia delle formazioni in lotta per la promozione diretta. Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Una Salernitana perfetta, Castori sale con Djuric".