Gazzetta di Parma: "Buffon, 25 milioni di follower seguono il suo atterraggio al Tardini"

Numeri che volano, e riflettori che tornano ad accendersi sulla squadra e la città: il ritorno di Gianluigi Buffon al Parma, come prevedibile, ha acceso i fari mediatici intorno alla società ducale, che dopo 20 dall'addio ha riabbracciato il suo Superman.

La Gazzetta di Parma ha analizzato i dati social dell'operazione: "Basta guardare i numeri del «brand» Buffon per capire quanto il Parma ne guadagnerà in termini di immagine e visibilità a livello mondiale: Gigi, non a caso il migliore di tutti i tempi nel suo ruolo, può vantare circa 11,6 milioni di seguaci sulla pagina Facebook, 9,8 milioni su Instagram, 3,5 milioni da Twitter per un totale di quasi 25 milioni di utenti (l’equivalente della popolazione dell’Australia), in attesa di un suo post, un’immagine o un tweet.

Dopo il video di presentazione del club crociato, è stato l’ex numero uno della Nazionale e della Juventus a pubblicarne un altro della durata di 35 secondi girato sempre sul campo dello stadio Tardini [...] Un breve filmato che ha raggiunto in un istante i suoi sostenitori in giro per il mondo: oltre 1,2 milioni le visualizzazioni su Instagram, più di 3000 le condivisioni da Facebook con 65mila e passa di «likes», 170mila le persone che si sono fermate a guardarlo tramite Twitter (e 2500 lo hanno «ritwittato»)".