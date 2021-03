Il punto della B - Empoli ancora in vetta, accorciano Monza e Salernitana

L'Empoli rimane in vetta alla Serie B. La squadra di Dionisi non va oltre il pari contro un ottimo Cittadella, ma mantiene la vetta. Tre lunghezze di vantaggio sul Monza, che supera per 2-0 il Pordenone e accorcia sulla capolista. La Salernitana, terza, vince con il minino scarto contro la Cremonese. Importante vittoria del Brescia che supera il Venezia grazie all'ennesimo gol di Ayè, ormai a segno da 7 giornata consecutive. Si riprende il Frosinone che supera per 2-1 il Cosenza. Perentorio 4-0 del Lecce sulla Reggiana. Marino scaccia le voci sulla sua panchina a rischio battendo 1-0 il Pescara. Il Vicenza vince per 2-1 il derby con il Chievo mentre terminano 0-0 Entella-Ascoli e Pisa-Reggina.

Le partite del 28° turno

Lecce-Chievo Verona

Frosinone-Brescia

Vicenza-Empoli

Pordenone-Pescara

Cittadella-Pisa

Ascoli-Venezia

Reggina-Monza

Cremonese-Reggiana

Salernitana-Cosenza

Spal-Virtus Entella

La classifica dopo il 27° turno

Empoli 50 punti, Monza 47, Salernitana 46, Venezia 45, Lecce 43, Chievo Verona 42, Cittadella e Spal 41, Pisa e Frosinone 37, Vicenza 34, Reggina, Pordenone e Brescia 33, Cremonese 29, Reggiana 28, Cosenza 26, Ascoli 23, Pescara 22, Virtus Entella 20.