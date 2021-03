Il punto sulla Serie B: Empoli in fuga, squillo salvezza per la Cremonese

E' andata in archivio la ventottesima giornata di Serie B, disputata tra venerdì e ieri in vista dell'imminente turno infrasettimanale che scatterà tra poco più di ventiquattro ore. Non sono mancati, come da tradizione nel campionato di seconda serie, risultati sorprendenti: di seguito il dettaglio di quanto accaduto in cadetteria.

EMPOLI, PROVE DI FUGA. MONZA E SALERNITANA STECCANO - Le reti di Mancuso e Matos trascinano l'Empoli al "Menti" contro il Vicenza: i toscani, imbattuti in B dal 1° novembre scorso, vedono sempre più vicina la promozione in Serie A. Sono ora sei i punti di vantaggio su Monza e Salernitana: brianzoli fermati dalla Reggina (1-0, gol di Rivas), campani bloccati sullo 0-0 in casa contro il Cosenza. Il Lecce si impone per 4-2 contro il Chievo nel big match di giornata, mandando in archivio la pratica già dopo 45', e si avvicina alle posizioni di vertice: si allontana dalla vetta, invece, il Venezia, che non è riuscito ad approfittare della superiorità numerica contro l'Ascoli (1-1).

LOTTA SALVEZZA: SQUILLO CREMONESE, ORA SONO GUAI PER TANTE - Il netto successo della Cremonese di mister Pecchia allo "Zini" contro la Reggiana (3-0 firmato Strizzolo, Valzania e Colombo) consente ai grigiorossi di scavare una piccola voragine tra la zona Playout e quella salvezza: i lombardi, quindicesimi in graduatoria, hanno ora quattro lunghezze di margine proprio sui granata di Alvini, incappati nel terzo ko consecutivo. Non sono riuscite a trovare ì tre punti le ultime quattro della classe Cosenza, Ascoli, Pescara e Virtus Entella: questi ultimi sono a -6 dai Playout, il turno infrasettimanale contro la Cremonese potrebbe essere visto come un'ultima spiaggia per evitare la retrocessione diretta.

RISULTATI 28^ GIORNATA

Spal-Virtus Entella 0-0

Cittadella-Pisa 2-0

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

Salernitana-Cosenza 0-0

Vicenza-Empoli 0-2

PROGRAMMA 29^ GIORNATA

Lunedì 15 - Ore 21: Pisa-Spal

Martedì 16 - Ore 16: Virtus Entella-Cremonese

Ore 17: Cosenza-Vicenza

Venezia-Lecce

Ore 19: Brescia-Reggina

Chievo-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Empoli-Pordenone

Monza-Reggiana

Ore 21: Pescara-Ascoli

CLASSIFICA

Empoli 53

Monza, Salernitana 47

Lecce, Venezia 46

Cittadella 44

Chievo, Spal 42

Pisa, Frosinone 37

Brescia, Reggina 36

Pordenone, Vicenza 34

Cremonese 32

Reggiana 28

Cosenza 27

Ascoli 24

Pescara 23

Virtus Entella 21