Il punto sulla Serie B – Non cambia nulla in vetta, traffico nella lotta salvezza

Il punto sul campionato cadetto, che nel weekend ha mandato in scena la 21^ giornata.

La 21^ giornata di Serie B ha ulteriormente confermato una sensazione che dilaga tra tifosi e addetti ai lavori ormai dalle prime settimane di campionato: per conoscere i verdetti definitivi, sia in testa che in coda alla classifica, ci sarà da attendere le ultime giornate di campionato. Il turno appena terminato non ha stravolto la classifica nelle prime posizioni, rendendo invece ancora più gustosa e ingarbugliata la lotta per non retrocedere.

DOPPIO 1-1 IN VETTA – Le due partite più attese di questa giornata erano senza dubbio Salernitana-Chievo e Monza-Empoli. Le due sfide al vertice si sono concluse con altrettanti pareggi per 1-1, mantenendo i 6 punti di vantaggio tra i toscani allenati da Dionisi e il terzetto delle seconde. Una distanza certamente notevole, ma la sensazione è che gli azzurri non avranno vita facile per conservare il primato (dovendo fronteggiare Monza, Chievo, Salernitana e altre squadre non molto lontane).

COLPO VENEZIA, CRISI LECCE – Se nelle prime posizioni non ci sono stati cambiamenti, qualcosa si è mosso per quanto riguarda la zona playoff. Cittadella e Spal hanno chiuso i rispettivi impegni contro Brescia e Cosenza con un pareggio, rimanendo con un punto di svantaggio dalla seconda posizione. Colpo del Venezia, che va a vincere a Frosinone e balza al settimo posto. Sorpassati in un colpo solo Lecce e Pordenone, caduti contro Ascoli e Vicenza. Salentini in calo (terza partita consecutiva senza vittorie) e protagonisti fin qui di un campionato al di sotto delle aspettative.

MUCCHIO SELVAGGIO PER EVITARE LA RETROCESSIONE – Nella parte bassa della classifica, alcune vittorie allargano il numero di squadre coinvolte nella lotta per evitare la caduta in Serie C. I successi di Reggina, Ascoli e Reggiana, a cui si sommano quelli di squadre più avanti in classifica come Cremonese e Vicenza, accorciano la graduatoria. Nella bagarre salvezza è ormai coinvolto a tutti gli effetti il Brescia (partito con altri obiettivi), ma anche squadre attualmente a centro classifica come Pisa e Frosinone non possono dormire sonni tranquilli. In coda, ennesima giornata amara per Entella e Pescara: per entrambe urge un cambio di rotta per rimanere nella corsa salvezza.