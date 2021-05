La Gazzetta dello Sport sulla Serie B: "Playoff, il grande intrigo. Caccia al posto migliore"

"Playoff, il grande intrigo. Caccia al posto migliore". Questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Si giocherà domani l'ultima sfida della regular season di Serie B con il Monza che tenterà l'impresa per strappare all'ultima curva la promozione diretta alla Salernitana seconda in classifica. Si pensa però anche agli spareggi con Cittadella-Venezia invece importante per stabilire la chi accederà come quarta e chi come quinta.