Tuttosport: "Il Monza non sfonda. Pari col Cittadella"

"Il Monza non sfonda. Pari col Cittadella". Questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport. La formazione di Cristian Brocchi, sempre seconda in classifica a -3 dall'Empoli capolista, ha pareggiato in casa contro il Cittadella di Roberto Venturato. Recriminano i veneti per una rete annullata a Berretta per fuorigioco che non c'è.