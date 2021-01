Iemmello: "Al 99% lascio la Spagna. Reggina? Mai dire mai, ma anche Frosinone è centro-sud"

Il centravanti Pietro Iemmello, ora al Las Palmas, intervistato da RTC Telecalabria ha confermato di essere in trattativa con alcuni club italiani (Brescia, Frosinone e Reggina in particolare) per tornare a calcare i campi di Serie B nella seconda parte di stagione: “Mi sto trovando bene, sto facendo questa esperienza nuova e sono rimasto affascinato da una nuova cultura che sicuramente è diversa dalla nostra. Sono abbastanza contento di questa esperienza. Qui si gioca un calcio diverso, con tempi e modi di inserimento diversi perché nella loro cultura c'è molto il gioco sugli esterni con il 4-4-2 come modulo più usato. Credo che all'inizio per chi viene da fuori serva un po' di ambientamento per entrare in questo sistema di gioco. - continua Iemmello parlando del proprio futuro e del possibile ritorno in Italia - Le varie voci che si leggono in giro sono situazioni reali, stiamo parlando, ma serve ancora tempo per trovare una soluzione. Al 99% andrò via da qui e mi sto guardando attorno per prendere la decisione giusta e spero a breve si possa concludere il mio ritorno in Italia. Reggina? Sono di Catanzaro e tifo Catanzaro, ma nel calcio mai dire mai. Io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, dove anzi ho giocato poco nella mia carriera, ma anche Frosinone è centro-sud (ride NdR)