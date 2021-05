Il futuro della Salernitana, il Sindaco: "Lotito deve trovare soluzione nell'interesse della città"

Anche il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli è intervenuto in merito alla questione legata al passaggio di proprietà che attende la Salernitana dopo la promozione in Serie A a causa del conflitto di interessi che vede protagonista Claudio Lotito, azionista sia della società campana sia della Lazio. "Il mio ruolo è terzo rispetto a una dirigenza che comunque ritengo sia attrezzata per risolvere questa situazione - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Anzi “deve” trovare la soluzione nell’interesse della città. Noi come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte sfruttando i finanziamenti dell’Universiade per migliorare l’Arechi. Un modo per stimolare una 'moral suasion'".