Il mercato del Vicenza - Lanzafame scommessa intrigante. Puntellate difesa e centrocampo

Mercato tranquillo per il Lanerossi in questo gennaio. Salutati Guerra e Marotta decisivi in C ma meno concreti in cadetteria il club biancorosso ha pensato a consolidare la difesa con Valentini e il centrocampo con Agazzi, prelevati rispettivamente da Padova e Livorno. In avanti è stato scelto Davide Lanzafame, ex di Bari e Perugia oramai da quattro anni emigrato nell'est Europa. Una scommessa che appare complicata, ma Magalini spesso ha avuto l'occhio lungo. In generale, però, la sensazione è che per vivere in maniera più serena la seconda parte di stagione servisse qualcosa in più.