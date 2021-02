Il mercato delle Cremonese - Colonna vertebrale della squadra rinnovata. Scommessa Colombo

La società del patron Arvedi ha lavorato sul rafforzamento della colonna vertebrale della squadra secondo le indicazioni del nuovo tecnico Fabio Pecchia. Per questo motivo Ariedo Braida e tutto lo staff grigiorosso hanno inserito in rosa elementi che conosco la categoria, uno per ogni reparto. L'unica vera scommessa è il milanista Colombo che, per quanto visto nei mesi precedenti agli ordini di Pioli, può essere un'ottima alternativa. Quella che spicca è la mancata cessione di un elemento come Ceravolo, oramai fuori dai progetti. Il giocatore, per ammissione dello stesso Braida ha puntato fortemente sulla sua permanenza a Cremona: speriamo che il campo gli dia ragione.