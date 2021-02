Il punto sulla Serie B - Cadono Monza e Chievo, boccata d'ossigeno per il Brescia

Il risultato più eclatante nel 4° turno del girone di ritorno di Serie B è senza dubbio la caduta del Monza nell'anticipo del venerdì contro il Pisa. La squadra di Brocchi, che non perdeva in casa da ottobre, trova nei neroazzurri un avversario ostico, capace di bucare per due volte la difesa con verticalizzazioni micidiali e un Palombi abilissimo a scattare sul filo del fuorigioco. I brianzoli avrebbero l'opportunità per accorciare le distanze ma Boateng dal dischetto si lascia ipnotizzare da Gori e fallisce il suo secondo rigore stagionale. Stop inaspettato anche per il Chievo che al Rigamonti incappa in una sconfitta dopo ben 13 turni di imbattibilità. Decide la gara il gol di Aye, che conferma il momento di ripresa delle Rondinelle dopo l'ennesimo cambio in panchina e regala al Brescia 3 punti importantissimi per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Delle sconfitte di Monza e Chievo approfitta il Cittadella che grazie alla vittoria di misura sul Pordenone compie l'aggancio al secondo posto a quota 39. Invariata la vetta della graduatoria dove continua a sventolare la bandiera dell'Empoli: nonostante il pareggio esterno contro la Spal (perla di Mancuso e rigore di Salvatore Esposito) i toscani mantengono un sostanzioso distacco di 5 punti dal terzetto in seconda posizione. Immediatamente a ridosso della zona promozione diretta si registra l'inserimento del Venezia, al terzo successo consecutivo. La squadra di Zanetti si impone all'Adriatico su un Pescara sempre più in difficoltà (solo 1 punto nelle ultime 6 gare) grazie alla rete di Modolo e all'autogol di Sorensen, mentre per gli abruzzesi Ceter spreca il possibile 1-2 dal dischetto calciando alto sopra la traversa.

A centro classifica, detto del successo del Pisa, spicca il ritorno alla vittoria del Frosinone, a secco da ben 10 gare. I ciociari espugnano il Comunale di Chiavari al termine di una gara ricca di capovolgimenti di fronte: dopo il doppio vantaggio degli ospiti con Maiello e Ariaudo arriva la reazione dell'Entella che pareggia grazie ad un'autorete propiziata da una sforbiciata di Schenetti e al pregevole gol su punizione dello stesso numero 99 chiavarese. I padroni di casa colpiscono ben 3 legni nell'arco della partita ma è Iemmello a decidere le sorti dell'incontro segnando il 3-2 per il Frosinone al termine di un'impetuosa cavalcata in contropiede. La squadra di Nesta sale così a quota 32 raggiungendo il Pordenone ed allontanandosi dalla bagarre delle zone basse dove ben 6 squadre sono racchiuse nello spazio di 4 punti.

Vicenza e Reggina pareggiano rispettivamente contro Salernitana e Cosenza, rimanendo appaiate a quota 26, raggiunte anche dal Brescia. Vittoria preziosa, invece, per la Reggiana che supera l'Ascoli con un rigore dell'ex della partita Matteo Ardemagni e sorpassa in un solo balzo il Cosenza e la Cremonese, sconfitta in rimonta dal Lecce (4° gol in 6 partite per il gioiellino classe 2001 Pablo Rodriguez).

I risultati della 23° giornata:

Monza-Pisa 0-2

Salernitana-Vicenza 1-1

Cremonese-Lecce 1-2

Pescara-Venezia 0-2

Pordenone-Cittadella 0-1

Spal-Empoli 1-1

Virtus Entella-Frosinone 2-3

Reggiana-Ascoli 1-0

Brescia-Chievo 1-0

Cosenza-Reggina 2-2

La classifica alla 23° giornata:

Empoli 44

Chievo Verona 39

Monza 39

Cittadella 39

Venezia 38

Salernitana 38

Spal 36

Lecce 35

Pordenone 32

Frosinone 32

Pisa 31

Vicenza 26

Reggina 26

Brescia 26

Reggiana 24

Cremonese 23

Cosenza 23

Ascoli 21

Virtus Entella 17

Pescara 17

Il programma della 24° giornata:

Venerdì 19 febbraio

Frosinone-Pescara

Sabato 20 febbraio

Ascoli-Salernitana

Brescia-Cremonese

Cittadella-Reggiana

Venezia-Virtus Entella

Vicenza-Spal

Chievo-Monza

Pisa-Empoli

Domenica 21 febbraio

Reggina-Pordenone

Lecce-Cosenza