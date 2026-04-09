Il Venezia e Marco Modolo ancora insieme. Il capitano promosso tecnico della Primavera
Il rapporto fra Marco Modolo e il Venezia è di quelli destinati a durare a lungo. Dopo esserne stato difensore e capitano con oltre 230 presenze all'attivo il classe 1989 nel giugno del 2024 ha deciso di appendere le scarpette al chiodo.
Addio, dunque, alla maglia arancioneroverde? Neanche per idea perchè per lui è arrivata la nomina ad allenatore della formazione Under17, con la quale ha affrontato il campionato di categoria mancando di un soffio la qualificazione ai playoff scudetto.
Oggi per Modolo arriva una nuova sfida. Sempre a Venezia. Sulla panchina della Primavera.
"Il Venezia FC - si legge nella nota del club lagunare - comunica di aver promosso Marco Modolo alla guida tecnica della Primavera arancioneroverde. Profondamente legato ai colori arancioneroverdi, Modolo rappresenta un profilo di grande conoscenza dell’ambiente e dei valori del Club".
Modolo e il Venezia. Un rapporto destinato a continuare. Ancora.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.