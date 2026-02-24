Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Non è che mi stai truffando?". Sì: condannato l'uomo che aveva rubato un Rolex a Modolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 12:21Altre Notizie
Dimitri Conti

L'ex difensore Marco Modolo è rimasto vittima di una truffa ai suoi danni, che per il momento gli sta costando qualche migliaio di euro, quelli che non sono stati accreditati sul suo conto per la vendita di un orologio di lusso.

La storia della truffa ai danni di Modolo viene raccontata nell'edizione di oggi de Il Corriere del Veneto, che entra nei dettagli della vicenda. Di mezzo c'è una transazione economica da 8mila euro per la vendita di un cronografo Rolex Milgauss per cui l'ex difensore - per omaggiare il quale il Venezia, sua ultima squadra, ha ritirato la maglia numero 13 - non ha ricevuto la somma pattuita.

Protagonista della truffa è un 23enne di origini sinti, Richar Levak. A Modolo era stato presentato dal suo orafo di fiducia, introdotto come uno che non aveva mai creato problemi. La giovane età dell'acquirente qualche sospetto lo aveva indotto in Modolo, che nel momento della consegna - si legge - aveva infatti chiesto: "Ma non è che mi stai fregando?". La risposta, purtroppo per l'ex difensore, era sì.

Una volta fattosi dare da Modolo l'orologio e versati gli 8mila euro concordati tramite bonifico bancario, Levak ha in seguito ritirato il pagamento, che era stato fatto come 'ordinario' poiché i tentativi per quello 'istantaneo', a suo modo di raccontare, erano andati a vuoto a causa della cifra troppo elevata.

L'episodio risale al 2021 ma ieri è arrivata una sentenza di condanna a 8 mesi da parte di Chiara Venturini, giudice di Venezia, contro Richar Levak per la truffa ai danni dell'ex capitano del Venezia. A nulla sono valse le contestazioni dell'avvocato Andrea Zambon, difensore di Levak, che aveva obiettato come la questione fosse più da sede civilistica, in quanto Modolo avesse accettato le modalità rischiose di pagamento. La difesa ha comunque già fatto sapere che ricorrerà in appello.

