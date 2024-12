Ufficiale Juve Stabia, c'è la firma di Leone: il centrocampista ha rinnovato fino al 2026

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in data odierna è stato siglato il rinnovo con il centrocampista Giuseppe Leone, nato a Torino il 5 maggio del 2001. Il contratto, in scadenza al 30 giugno 2025 è stato rinnovato di un anno e quindi avrà decorrenza al 30 giugno 2026.

Arrivato a Castellammare di Stabia il 16 agosto, è ufficialmente un calciatore della Juve Stabia dal 25 agosto del 2023, con la nostra casacca ha totalizzato 36 presenze nel campionato 2023-2024 in serie C girone C con 2 goal e 4 assist a cui si aggiungono 2 presenze in SuperCoppa di serie C. Nella stagione in corso ha esordito in serie B totalizzando 13 presenze e smistando 2 assist.

Contento del rinnovo il presidente Andrea Langella annuncia: “Il rinnovo di Leone lo davo per scontato perché oltre ad essere un ottimo calciatore è un bravissimo ragazzo ed ha sempre mostrato la volontà di rimanere con noi e rinnovare. Si tratta di un atleta importante che avrà un futuro radioso e sono contento che con noi si sia lanciato definitivamente anche grazie al mister che lo aveva già allenato e con lui è cresciuto tanto sotto tutti i punti di vista”.

Queste le parole di Giuseppe Leone dopo la firma in calce al contratto: “Sono entusiasta di questo rinnovo e voglio ringraziare il presidente, la società, il diesse e il mister per la fiducia accordatami. Dedico il rinnovo ai tifosi che mi supportano e ci sostengono come squadra giorno per giorno. Tutto questo è stato possibile anche grazie al lavoro del mio procuratore che ringrazio personalmente. Cercherò di onorare questa maglia con rinnovato impegno”.