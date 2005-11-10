Juve Stabia, dal possibile rigore all'1-1 subito al 96'. De Vito: "Disgustato, immagini chiare"

È Enzo De Vito a presentarsi davanti ai giornalisti dopo il finale contestato di Virtus Entella-Juve Stabia. Il responsabile dell'area tecnica delle Vespe non nasconde la rabbia per l'episodio del possibile calcio di rigore su Kumi, arrivato nel finale e costato, secondo il dirigente, la possibilità di conquistare due punti in più: "Sono qui soltanto per rispetto di voi giornalisti che hanno diritto di sentire le parole della società. Più che rammaricato sono disgustato. Ecco, questo è il termine esatto". De Vito evita di entrare ulteriormente nel merito: "Il resto lo dicono le immagini e quindi dobbiamo soltanto prendere atto di questo. Penso che ci siano organi preposti a valutare e ad esaminare quello che è accaduto oggi".

De Vito: "La Juve Stabia è viva, abbiamo voglia di combattere"

Il dirigente sottolinea però soprattutto la risposta arrivata dalla squadra dopo tre settimane complicate: "La Juve Stabia è viva, forse non si è capito oggi. L'abbiamo confermato: noi siamo vivissimi, abbiamo voglia, abbiamo fame". Poi torna sulla partita: "La Juve Stabia ha provato a vincere. Nel secondo tempo ha comandato completamente la gara, poi si può anche perdere, ma è giusto che si perda per nostra responsabilità, non per altro". De Vito spiega inoltre di essersi presentato personalmente davanti ai giornalisti "per preservare il mister e lo staff tecnico".

Il messaggio agli arbitri: "Chiediamo attenzione, non favori"

De Vito ribadisce che il risultato ormai non può essere modificato, ma chiede maggiore attenzione per il futuro: "Dietro non si torna, questo è il risultato finale di Virtus Entella-Juve Stabia. Però, in futuro, si chiede magari un po' di attenzione, non favori". Il riferimento all'episodio contestato resta netto: "Ci sono le immagini chiare, quindi non è che le possiamo ritoccare, non è che facciamo un ritocco come su Instagram". Infine la promessa: "Sappiamo che sarà molto dura, però non abbiamo paura. Devo soltanto salvaguardare il lavoro di tutti e in questo modo ci metto la faccia".