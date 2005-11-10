Juve Stabia, De Vito è carico: "Noi dobbiamo pensare al campo. Ci danno per morti, ma..."

In campo ieri pomeriggio la Juve Stabia, che ha disputato un'amichevole a Formello con la Lazio di Gennaro Gattuso: in grande spolvero le Vespe campane, che hanno pareggiato 3-3 con i biancocelesti.

A margine del confronto, queste le parole del Responsabile dell'Area Tecnica Enzo De Vito: "È stata un'ottima gara. Mi interessava molto chiudere questo mini ritiro evitando infortuni ed evitando soprattutto che si potessero avere problemi di natura fisica, poi mi interessava avere amichevoli importanti, e quella contro la Lazio parla da sé. Oltre al risultato centrato, la squadra si è espressa bene, si sono visti tutti i dettami di gioco del tecnico: speriamo sia un'iniezione di fiducia per ripartire ora al meglio. Noi dobbiamo pensare al campo per portare a casa l'obiettivo primario della salvezza".

Non si sbilancia dunque sulle vicende societarie: "Come ho detto, noi pensiamo solo al campo, speriamo ora ci sia un nuovo inizio, la testa è già alla Virtus Entella. Molto ci danno per morti, ma noi vogliamo invece dimostrare che ci siamo, abbiamo da dire e da dare tanto, lo merita la piazza e tutti coloro che ci stanno vicini: vogliamo che i tifosi siano fieri e orgogliosi di noi".