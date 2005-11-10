Juve Stabia, confermato il -2. De Vito: "Deve diventare benzina per spingerci a fare di più"

Il ricorso avverso i due punti di penalizzazione è stato respinto, notizia di ieri, ma oggi il direttore dell'area tecnica della Juve Stabia Enzo De Vito commenta il tutto. Affidando le sue parole al sito metropolisweb.it: "Non cambia niente. Il dispiacere non ci deve frenare, anzi questa situazione per noi deve diventare benzina e spingerci ad essere ancora più uniti. Sappiamo che la strada sarà lunga e tortuosa, ma questo non ci spaventa”.

Aggiunge quindi: "C’è una squadra visibile e invisibile composta dai tre amministratori, noi dirigenti, lo staff amministrativo, tecnico e poi la squadra, i magazzinieri e il custode che si sono uniti come una famiglia e stanno lavorando al massimo per raggiungere gli obiettivi che meritano Castellammare e i tifosi della Juve Stabia. Siamo appena a un quarto del cammino e per ora possiamo dire che tutto sembra sia funzionando bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio dovuta in particolare al fatto che alcuni calciatori come Di Nardo, Sibilli, Artioli, Maistro e altri avevano di fatto saltato la preparazione. Dobbiamo essere seri ed ammettere che non era facile per tutto quello che abbiamo subito da luglio a settembre, perché viviamo sicuramente una situazione di anormalità. Siamo stati bravi a tenere la barra del timone dritta e ora dobbiamo avere la forza di continuare in questo modo".

Nota poi a Pietro De Giorgio: "Il mister sta lavorando con serenità, la squadra sta bene e l’unica cosa che ci dispiace è l’infortunio di Sandrucci, perché secondo me poteva darci una grande mano”.