Ufficiale

L'Empoli blinda il capocannoniere Popov. Il gioiellino ucraino ha rinnovato fino al 2028

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 18:19Serie B
di Niccolò Righi

Importantissimo rinnovo per l'Empoli, che ha prolungato il contratto di Bohdan Popov. Il calciatore ucraino classe 2007, protagonista assoluto di questo inizio di stagione dei toscani, con tre gol nelle prime due partite, ha firmato fino al 2028. Questa la nota pubblicata sul sito degli azzurri:

"Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Bohdan Popov per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.

"Sono contento di aver rinnovato il contratto, ad Empoli sto bene e sono molto felice di giocare qui - ha dichiarato il numero 77 azzurro -. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata, il mister e i miei compagni che mi hanno sempre aiutato. L’inizio di stagione è stato positivo, ma non dobbiamo fermarci. Voglio continuare a lavorare per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
