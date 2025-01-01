Ufficiale
Sassuolo, innesto di prospettiva in mezzo al campo: arriva Lina Greve dal PSG
Innesto in prospettiva per il Sassuolo di Alessandro Spugna. Il club neroverde ha infatti annunciato l'arrivo della centrocampista classe 2007 Lina Greve. Questa la nota della società emiliana:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain per l’ingaggio, a titolo temporaneo, di Lina Greve Chaib.
La giovane centrocampista offensiva francese, classe 2007, ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio a Étoile-sur-Rhône. A soli sedici anni viene notata dal Paris Saint-Germain, che la porta nella capitale: qui trascorre due stagioni importanti, arricchite dall’esordio in prima divisione, prima di intraprendere questa nuova avventura in neroverde".
