Fiorentina, l'investitura di De Gea: "Martinelli è forte, forte. Quando io finirò, arriverà lui"

David de Gea, portiere della Fiorentina, ha partecipato al format organizzato dal club viola, che lo ha portato in centro a visitare la città e ha aspettato che alcuni tifosi gli facessero qualche domanda, come quella relativa a come si trovasse in Toscana: "Bene, è bellissimo qua". Un altro tema toccato è stato quello relativo a Tommaso Martinelli, per il quale lo spagnolo stravede: "È forte, forte, deve anche imparare. Si allena con noi, è importante che impari. Quando io finirò, arriverà lui".

In carriera vanta 545 presenze con il Manchester United, 84 gettoni con l'Atletico Madrid, 46 gare con la Fiorentina e 35 apparizioni con la seconda squadra dei Colchoneros. Inoltre è sceso in campo 45 volte con la Spagna, 3 con l'Olimpica, 5 con l'Under 23, 27 con l'Under 21, una con l'Under 20, 15 con l'Under 19 e 15 con l'Under 17.

Nel suo palmares annovera ben 13 trofei, tra cui 3 a livello giovanile, ovvero un Europeo Under 17 e ben 2 Europei Under 21. Il portiere classe '90, che compirà 35 anni il 7 novembre, ha inoltre conquistato una Premier League, una Supercoppa Europea, 2 Europa League, una FA Cup, 2 Carabao Cup e 3 Community Shield.