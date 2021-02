La nuova vita di Balotelli a Monza: "Sono molto felice. Adesso mi manca solo l'amore"

Appena 62' in campo contro la Salernitana, un gol e tanta palestra a causa di un problema muscolare. L'avvio di stagione di Mario Balotelli nella sua avventura al Monza poteva essere senza dubbio migliore, ma evidentemente l'aria della Brianza sta comunque facendo bene a SuperMario che ieri si è concesso attraverso Instagram a rispondere alle domande dei propri follower. E a chi gli chiedeva se fosse felice in questo momento della sua vita il 45 ha risposto: "Sono molto felice mi manca solamente l'amore per raggiungere quella felicità a 360 gradi".

L'umore, dunque, è quello dei momenti migliorie e chissà che Cristian Brocchi non possa approfittarne questa sera dato che l'ex Milan è tornato fra i convocati per il turno infrasettimanale di B in casa del Vicenza.